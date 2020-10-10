Минское "Динамо" отпраздновало 300-ю победу в КХЛ

В пятницу поздно вечером "зубры" обыграли "Куньлунь" - 2:0.

Белорусской командой, как и в предыдущем матче, руководил главный тренер фарм-клуба "Динамо" Константин Кольцов.

Согласно статистике, из 300 побед в КХЛ 295 приходятся на регулярного чемпионата, 5 — на плей-офф.

Дома "зубрами" одержано 175 побед, в гостях — 125.