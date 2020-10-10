



«После массового вылета наших клубов из еврокубковых турниров трудно было ожидать от сборной Беларуси чудес, но вера жила, а надежда теплилась. Напрасно: команда Михаила Мархеля себе не изменила — в момент, когда требовалось сжаться в пружину, собрать все силы в единый кулак и попытаться прыгнуть выше головы, команда провела одну из худших игр в своей истории, бездарно уступила Грузии и лишилась шансов пробиться в финальную стадию чемпионата Европы.





Так бывает, когда стоишь рядом с исполинской гаубицей и, зажав руками уши, напряженно ожидаешь громовое «ба-бах» в клубах порохового дыма. Но вместо этого раздается лишь легкий шлепок, а из огромного дула робко шелестит скромный дождик унылого конфетти. Заказывали праздник, а получили поминки. Отсюда и печаль. Раздражение. Удрученность и досада. Чувство полного и окончательного разочарования.





Два года долгого пути сборной Беларуси к решающему матчу в Тбилиси — это странная история в духе сюрреализма. Место в плей-офф команда завоевала под руководством Игоря Криушенко, который успел поставить команде игру, подобрать исполнителей под свою модель, привить стиль. Пусть неброский, защитный, но он дал результат. Все говорило за то, что тренеру логично дать довершить начатое, подкрутить недокрученное, подогнать детали — время позволяло провести полную работу над ошибками, исправив недочеты. Но сделали иначе: шандарахнули по сборной залпом неожиданного решения — полностью сменили штаб наставников, поставив во главе нового полководца, не имевшего не только каких-либо тренерских успехов, но и опыта работы на таком уровне. В то время как сборная Грузии под руководством словацкого мастера Владимира Вайсса без каких-либо шараханий из стороны в сторону целенаправленно работает вот уже четыре года.





Теперь можно говорить наверняка: Михаил Мархель и его команда дело завалили», – написал Канашиц.





Напомним, что футболисты сборной предпочли отмолчаться по поводу политический событий, которые происходили в Беларуси в течение последних месяцев, а Михаил Мархель и вовсе присутствовал на инаугурации Лукашенко. В связи с этим многие белорусы накануне матча откровенно желали команде проигрыша. Сбылось.