Звездный футболист Ибрагимович вылечился от коронавируса

Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович сообщил о том, что вылечился от коронавируса.





"Чувствую себя лучше. В департаменте здравоохранения сообщили, что карантин закончен. Можно выходить", – написал 39-летний швед в твиттере





Итальянский клуб подтвердил, что у форварда были два подряд отрицательных теста.





Напомним, Ибрагимович заразился коронавирусом 24 сентября. Златан был немедленно помещен на домашний карантин. Тогда Ибрагимович сообщил, что чувствует себя хорошо. 8 октября стало известно о том, что он сдал повторный положительный тест.





Ибрагимович вернулся в "Милан" в начале 2020 года и в прошлом сезоне забил 11 голов в 20 матчах во всех турнирах. В этом сезоне провел 2 матча и забил 3 гола.