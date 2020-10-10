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Звездный футболист Ибрагимович вылечился от коронавируса

Швед поборол болезнь.


Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович сообщил о том, что вылечился от коронавируса.

"Чувствую себя лучше. В департаменте здравоохранения сообщили, что карантин закончен. Можно выходить", – написал 39-летний швед в твиттере.

Итальянский клуб подтвердил, что у форварда были два подряд отрицательных теста.

Напомним, Ибрагимович заразился коронавирусом 24 сентября. Златан был немедленно помещен на домашний карантин. Тогда Ибрагимович сообщил, что чувствует себя хорошо. 8 октября стало известно о том, что он сдал повторный положительный тест.

Ибрагимович вернулся в "Милан" в начале 2020 года и в прошлом сезоне забил 11 голов в 20 матчах во всех турнирах. В этом сезоне провел 2 матча и забил 3 гола.
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