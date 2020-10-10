Федерация хоккея к "договорнякам" отнеслась с пониманием





"Дисциплинарный комитет ФХБ рассмотрел обращения хоккеистов, в ноябре 2019 года уличенных в участии в договорном матче, а также ходатайства клубов экстралиги. Приняв во внимание свидетельства деятельного раскаяния фигурантов уголовного дела, ДК решил сократить некоторым из них сроки годичной дисквалификации, отсчет которых ведется с 23 марта. Отстранение Павла Боярчука, Станислава Кучкина и Никиты Устиненко будет уменьшено на 6 месяцев, Вячеслава Лисичкина — на 5 месяцев. Таким образом, если с решением ФХБ согласится Международная федерация хоккея, спортсмены смогут вернуться на лед с 1 декабря 2020 года и с 1 января 2021 года соответственно. Заседание Дисциплинарного совета ИИХФ планируется на конец октября-начало ноября текущего года.





На основании свидетельств, представленных клубами "Динамо-Молодечно", "Гомель" и "Неман", самими хоккеистами и членами хоккейного сообщества (более 100 хоккеистов открытого чемпионата Беларуси поручились за данных спортсменов и ходатайствовали о снятии с них спортивной дисквалификации) Дисциплинарным комитетом было установлено, что Лисичкин, Боярчук, Кучкин и Устиненко после наложения на них взыскания всячески старались загладить вину. Они работали на восстановление репутации хоккея и доверия к себе, принимали участие в благотворительных акциях и волонтерских движениях, тренировочном процессе ряда детско-юношеских школ.





В отношении Александра Сырея, Сергея Шелега и Алексея Иванова срок спортивной дисквалификации оставлен без изменений ввиду отсутствия у них деятельного раскаяния.





Учитывая отсутствие подобных прецедентов в истории белорусского хоккея, а также активную позицию отстраненных игроков по минимизации имиджевых и иных потерь белорусского хоккея, к которым привели их действия, Дисциплинарный комитет счел возможным сократить срок дисквалификации. Однако учитывая жесткую и непримиримую позицию ФХБ в отношении договорных матчей, недобросовестной игры на ставках, прямо или косвенно влияющих на спортивный результат, ожидается, что наказания впредь будут более жесткие.





При выявлении подозрительных матчей федерация всегда стремится оказать правоохранительным органам, проводящим расследования подобных случаев для установления виновных и их наказания, самое активное содействие и будет делать это впредь", — говорится в сообщении официального сайта ФХБ.











