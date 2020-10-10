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Надежда Остапчук cделала предложение по изменению Конституции

Толкательница ядра Надежда Остапчук считает, что чиновники по новому законы страны должны будут проходить обязательное обследования у психиатра.



«В новой конституции должен быть пункт об обязательном ежегодном осмотре у психиатра всех должностных лиц, занимающих ключевые посты в стране. В том числе всех силовых структур...» – написала Остапчук в фэйсбуке.
"Белорусский партизан"
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