+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

Егор Мещеряков ушел с поста вице-председателя Белорусской федерации баскетбола

Известный белорусский баскетболист Егор Мещеряков ушел с поста вице-председателя Белорусской федерации баскетбола.


Как пишет "Прессбол", на днях он написал заявление об увольнении по собственному желанию. 

Мещеряков одним из первых спортсменов выступил за новые выборы и против насилия силовиков, участвовал в уличных акциях протеста. По словам баскетболиста, он ушел из Федерации без давления. 

"Причины очевидны — так будет лучше для всех", — говорит Егор Мещеряков.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ЗАЯВЛЕНИЕ Павла Знавца.
Анатолий Лебедько
Лукашенко и его банда получит по заслугам |...
Алесь Чайчыц
Беларускія пратэсты: пат?
Владимир Подгол
Власть мертвеца
Уладзiмiр Някляеў
КАК ОКАЗАЛОСЬ
Лев Марголин
О БЕЛАРУСКОМ НАРОДЕ ПУТИНЕ И ЛУКАШЕНКО
Людмила Мирзаянова
В ОЖИДАНИИ НАГРАДЫ ХОЗЯИНА


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]