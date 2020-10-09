



Как пишет "Прессбол", на днях он написал заявление об увольнении по собственному желанию.





Мещеряков одним из первых спортсменов выступил за новые выборы и против насилия силовиков, участвовал в уличных акциях протеста. По словам баскетболиста, он ушел из Федерации без давления.





"Причины очевидны — так будет лучше для всех", — говорит Егор Мещеряков.