Егор Мещеряков ушел с поста вице-председателя Белорусской федерации баскетбола
Известный белорусский баскетболист Егор Мещеряков ушел с поста вице-председателя Белорусской федерации баскетбола.
Как пишет "Прессбол", на днях он написал заявление об увольнении по собственному желанию.
Мещеряков одним из первых спортсменов выступил за новые выборы и против насилия силовиков, участвовал в уличных акциях протеста. По словам баскетболиста, он ушел из Федерации без давления.
"Причины очевидны — так будет лучше для всех", — говорит Егор Мещеряков.
16:51 09/10/2020
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