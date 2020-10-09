



«Мне сложно понять, как люди, основная задача которых развивать и повышать престиж спорта в стране, смогли уволить ведущую спортсменку и одного из лидеров мирового фристайла по надуманному поводу. Хочу напомнить, что на Олимпиаде в Китае впервые будет разыгрываться комплект медалей в командных соревнованиях. А сейчас Александра не только главный претендент на пьедестал в Пекине-2022, но и лидер сборной. Это раз.





Второе: увольнение Александры сказалось на настроении команды. Главный вопрос у спортсменов: а мы вообще как-то защищены или как только мы становимся неугодны, нас выкидывают? Думаю, все прекрасно понимают, что такая ситуация непосредственно влияет на тренировочный процесс. Я вижу, что спортсмены эмоционально опустошены.





И еще: сама процедура увольнения. Для попадания в национальную команду кандидатуру спортсмена рассматривают на тренерском совете, потом утверждает федерация и после этого комиссия, проводящая аттестацию сборной, утверждает либо отклоняет кандидата. А когда Александру уволили, ей просто вручили уведомление. О том, что ее увольняют, не знал ни один тренер. Это что такое?» – сказал Дащинский.