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Дащинский об увольнении Романовской: «Главный вопрос у спортсменов: а мы вообще как-то защищены или как только мы становимся неугодны, нас выкидывают?»

Известный белорусский фристайлист Дмитрий Дащинский в интервью «Прессболу» возмутился увольнению чемпионки мира Александры Романовской из национальной сборной.


«Мне сложно понять, как люди, основная задача которых развивать и повышать престиж спорта в стране, смогли уволить ведущую спортсменку и одного из лидеров мирового фристайла по надуманному поводу. Хочу напомнить, что на Олимпиаде в Китае впервые будет разыгрываться комплект медалей в командных соревнованиях. А сейчас Александра не только главный претендент на пьедестал в Пекине-2022, но и лидер сборной. Это раз.

Второе: увольнение Александры сказалось на настроении команды. Главный вопрос у спортсменов: а мы вообще как-то защищены или как только мы становимся неугодны, нас выкидывают? Думаю, все прекрасно понимают, что такая ситуация непосредственно влияет на тренировочный процесс. Я вижу, что спортсмены эмоционально опустошены.

И еще: сама процедура увольнения. Для попадания в национальную команду кандидатуру спортсмена рассматривают на тренерском совете, потом утверждает федерация и после этого комиссия, проводящая аттестацию сборной, утверждает либо отклоняет кандидата. А когда Александру уволили, ей просто вручили уведомление. О том, что ее увольняют, не знал ни один тренер. Это что такое?» – сказал Дащинский.
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