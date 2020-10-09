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В Гомеле тренер по дзюдо получил 15 суток ареста за участие в митинге. Его опознали по фото, где он ехал с дочкой и шариками на велосипеде

7 октября в центре Гомеля задержали председателя и тренера спортивного клуба «Прайд», мастера спорта по дзюдо Константина Полея. Вчера спортсмену дали 15 суток, а по его месту жительства провели обыск, пишет TUT.BY.




Ранее Константин подписал открытое письмо спортсменов к власти против насилия. В тексте письма также есть пункт о проведении новых выборов. После задержания Полей успел сообщить, что его остановили на выходе из кафе и отвезли в отделение милиции.

8 октября прошел суд. Дзюдоиста признали виновным в участии в несанкционированном массовом мероприятии. Доказательством стала фотография, где он едет на велосипеде с дочкой с шариками. Полею дали 15 суток ареста по ч.1 ст. 23.34 КоАП.

По месту жительства мастера спорта прошел обыск.
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