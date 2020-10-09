











Ранее Константин подписал открытое письмо спортсменов к власти против насилия. В тексте письма также есть пункт о проведении новых выборов. После задержания Полей успел сообщить, что его остановили на выходе из кафе и отвезли в отделение милиции.





8 октября прошел суд. Дзюдоиста признали виновным в участии в несанкционированном массовом мероприятии. Доказательством стала фотография, где он едет на велосипеде с дочкой с шариками. Полею дали 15 суток ареста по ч.1 ст. 23.34 КоАП.





По месту жительства мастера спорта прошел обыск.