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В Молодечно оштрафовали за митинг 10 августа чемпиона мира Алексея Кудина

8 октября в Молодечно оштрафовали за митинг 10 августа Алексея Кудина, бойца смешанных единоборств, чемпиона мира.


Как сообщает "Рэгіянальная газета", бойца признали виновным в "нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий". Штраф составляет 675 рублей (25 базовых величин).

Кудин был задержан в Молодечно 10 августа. Он находился в районе центральной площади, когда силовики начали разгонять протестующих. В результате 35-летний спортсмен оказался в изоляторе в Жодино. Была угроза, что могут завести уголовное дело по статье "Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел". Якобы Алексей Кудин оказал сопротивление при задержании. Видимо, наказание ограничилось административным делом.
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