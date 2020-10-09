



Как сообщает "Рэгіянальная газета" , бойца признали виновным в "нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий". Штраф составляет 675 рублей (25 базовых величин).





Кудин был задержан в Молодечно 10 августа. Он находился в районе центральной площади, когда силовики начали разгонять протестующих. В результате 35-летний спортсмен оказался в изоляторе в Жодино. Была угроза, что могут завести уголовное дело по статье "Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел". Якобы Алексей Кудин оказал сопротивление при задержании. Видимо, наказание ограничилось административным делом.