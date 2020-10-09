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На Мадейре ограбили дом Криштиану Роналду

Вчера на Мадейре был ограблен дом форварда Ювентуса Криштиану Роналду. Злоумышленник пробрался в резиденцию футболиста в момент, когда была открыта дверь гаража.





Вор похитил футболку Ювентуса с автографом, которая стоит около 200 евро, а также личные вещи. Точная сумма ущерба не разглашается.

Злоумышленник не найден, но личность подозреваемого была установлена после просмотра видео с камер.

Сейчас форвард находится вместо со сборной Португалии. 
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