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Ольга Мазуренок об увольнении Романовской: принявшие решение в очередной раз доказали, что спорт их вообще не интересует

Чемпионка Европы по легкой атлетике Ольга Мазуренок отреагировала на резонансный приказ, в результате которого сборная по фристайлу рискует потерять сильнейшую спортсменку Александру Романовскую.



- Те, кто принял это резонансное решение, в очередной раз доказали, что спорт их вообще не интересует. Как ни странно, но у них другие задачи. С профессиональной точки зрения все это глупо, а исходя из человеческих качеств — низко и подло.
Прессбол
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