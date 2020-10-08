Белорусские футболисты проиграли главный матч в своей истории





Победитель вышел в финал, виктория в котором гарантирует участие в перенесенном на 2021 год чемпионате Европы. Для обеих команд это была первая подобная возможность. Белорусы оказались столь же близки к топ-турниру чуть ли не 20 лет назад — в отборе к чемпионату мира 2002 года. Правда, уступили второе место в группе украинцам, которые, к слову, тоже не добились поездки в Японию и Южную Корею, пишет people.onliner.by





Белорусы и грузины должны были сыграть еще в марте, однако из-за пандемии матч перенесли на осень. Понятно, поступали сигналы о еще одном переносе. Но благо они не подтвердились. В итоге встреча на стадионе имени Бориса Пайчадзе состоится в оговоренный срок. Правда, без зрителей по соображениям эпидемиологической безопасности.





Белорусы готовились к этой игре как к главному старту в своей жизни, что, безусловно, понятно. Выходить на большие турниры прямиком из группы у нынешней генерации сборников пока не выходит. Надо быть честным, не получалось и более талантливых генераций, так что особых надежд на нынешнее противостояние болельщики не испытывали.





Грузины по составу, который изобилует фамилиями исполнителей, выступающих в крепких европейских чемпионатах, сильнее. Противопоставить им мы можем разве что своего капитана Александра Мартыновича из «Краснодара», который недавно впервые в своей истории пробился в Лигу чемпионов, ребят из крепкого чемпионата Казахстана да комсомольский задор. Надо понимать, что судьба противостояния решается в одной игре, так что шансы у соперников действительно 50 на 50. Прыгнуть выше головы в отдельно взятом поединке может кто угодно.





Что до грузин, главный тренер Владимир Вайсс (уроженец Словакии) и президент местной федерации Леван Кобиашвили называют предстоящую встречу «матчем века» и «мечтой всей нации». Грузины впервые в своей истории имеют реальные шансы выйти на чемпионат Европы.





У Вайсса, к слову, есть и личные резоны. Он работает со сборной Грузии дольше всех тренеров в ее истории — с 2016 года. Его контракт действует до конца 2020 года. Пролонгация напрямую зависит от успеха матча против белорусов.





Стоит отметить, что победитель сегодняшнего матча встретится с лучшей командой противостояния Северная Македония — Косово.





Обидно, но победитель — это не сборная Беларуси. Команда провела невнятный матч, пропустив мяч уже на старте. На шестой минуте Николай Золотов сфолил в своей штрафной. Торнике Окриашвили реализовал пенальти. Подходы грузин в дальнейшем были интереснее. К концу игры хозяева сели в оборону. Белорусы стали оказывать больше давления, но оно не привело ни к чему толковому. Чемпионат Европы пройдет без нас.