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Белорусскую ассоциацию мини-футбола возглавил милицейский генерал-майор

8 октября в Доме футбола прошла отчетно-выборная конференция Белорусской ассоциации мини-футбола. По итогам открытого голосования Сергей Хоменко был избран председателем организации большинством голосов.




Сайт mini-football.by подробнее рассказывает о мероприятии и функционере.

В начале заседания заместитель председателя БАМФ Иван Горовец предоставил доклад о проделанной работе за предыдущие четыре года. Геннадий Зверок рассказал о финансовой деятельности общественной организации. По итогам докладов работа БАМФ за отчетный период признана удовлетворительной. Затем прошли выборы председателя Белорусской ассоциации мини-футбола. Единогласно им был выбран Сергей Хоменко, заместитель министра МВД, генерал-майор.

Членами исполкома было предложено назначить Сергея Куницу на должность почетного председателя БАМФ — данное предложение было одобрено единогласно.

Также были сформированы секретариат, мандатная комиссия, счетная комиссия и редакционная комиссия.

Сергей Николаевич Хоменко родился 21 сентября 1966 года в г. Ясиноватая Донецкой области Украинской ССР.

В 1987 году окончил Орджоникидзевское высшее военное командное Краснознаменное училище имени С.М.Кирова МВД СССР, в 1997 году — Военную академию имени М.В. Фрунзе (г. Москва), в 2009 году — факультет Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии Республики Беларусь. Проходил службу в различных командных должностях во внутренних войсках МВД СССР и МВД Республики Беларусь.

С 2009 года занимал должность первого заместителя начальника штаба внутренних войск, затем — первого заместителя командующего внутренними войсками МВД Республики Беларусь (начальника штаба). С 2014 года возглавлял Департамент охраны МВД Республики Беларусь. В декабре 2019 года назначен заместителем министра внутренних дел Республики Беларусь.

Награжден орденом "За службу Родине" III степени, медалями "За отличие в охране общественного порядка", "За безупречную службу" всех степеней, другими медалями и нагрудными знаками.
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