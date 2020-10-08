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Матч Локомотива и Юности перенесён

В связи с невозможностью Локомотива принять участие в матче против Юности, запланированном на субботу, 10 октября, принято решение о переносе данной встречи.

Команды сыграют друг против друга в среду, 18 ноября, сообщает Hockey.by.

Напомним, из-за невозможности принять участие в чемпионате, Локомотиву были присуждены шесть технических поражений.

Сейчас подопечные Игоря Жилинского с четырьмя очками замыкают турнирную таблицу экстралиги А.
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