Матч Локомотива и Юности перенесён
В связи с невозможностью Локомотива принять участие в матче против Юности, запланированном на субботу, 10 октября, принято решение о переносе данной встречи.
Команды сыграют друг против друга в среду, 18 ноября, сообщает Hockey.by.
Напомним, из-за невозможности принять участие в чемпионате, Локомотиву были присуждены шесть технических поражений.
Сейчас подопечные Игоря Жилинского с четырьмя очками замыкают турнирную таблицу экстралиги А.
15:13 08/10/2020
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