Беларусь может столкнуться с перспективной остаться без флага на Олимпийских играх после заявления спортсменов, что Национальный олимпийский комитет страны дискриминирует их за политические взгляды.





Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что расследует заявление белорусских спортсменов, которые высказались или протестовали против переизбрания президента Александра Лукашенко в августе этого года. МОК предупредил Национальный олимпийский комитет Беларуси, что страна может быть наказана по итогам расследования.





В частности, Беларусь могут лишить флага на Олимпийских играх в Токио, которые были перенесены с лета этого года на лето 2021-го. Запрет флага входит в число санкций, доступных МОК, если будет решено, что НОК Беларуси, возглавляемый Лукашенко, нарушил Олимпийскую хартию.





Президент МОК Томас Бах пообещал, что защитит белорусских спортсменов даже в том случае, если исполком организации решит принять меры против НОК. Так или иначе атлеты смогут выступить на Играх-2018 под нейтральным флагом.





Группа белорусских спортсменов, в числе которых олимпийские чемпионы, направила письмо в МОК, утверждая, что многие атлеты была подвергнуты пыткам, избиениям и арестам за выражение взглядов против режима Лукашенко.





«Несогласные с политикой властей и применением силы подвергаются различным формам психологического насилия и дискриминации в спортивной деятельности со стороны государственных органов, в том числе НОК и Министерства спорта Беларуси: увольнениям, отстранению от соревнований, запрету национальных сборных команд, постоянному психологическому давлению и другим формам личного насилия», - говорится в письме «свободной ассоциации спортсменов Беларуси».





Группа спортсменов призвала исполнительный совет МОК расследовать эти обвинения, приостановить выплаты НОК и помочь атлетам, «которые пострадали от незаконных репрессий». Кроме того, белорусы попросили помочь им участвовать в спортивных мероприятиях под эгидой МОК, если они будут несправедливо отстранены от участия в турнирах по решению НОК их страны.