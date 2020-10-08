Только в маске или респираторе. Для посетителей «Минск-Арены» ввели новые правила
Континентальная хоккейная лига призывает клубы усилить контроль за соблюдением зрителями масочного режима. Посетителей «Минск-Арены» просят приходить на матчи в масках.
«По требованиям противоэпидемического положения КХЛ перед проходом зрителей в очередь к пропускному пункту контролеры должны проверять у них наличие средств индивидуальной защиты», — сказано на сайте ХК «Динамо-Минск».
Отмечается, что зрители должны быть в масках или респираторах постоянно во время пребывания на матчах. В противном случае болельщиков могут не пустить на арену.
— Пренебрежение требованиями КХЛ может привести к негативным последствиям при проведении чемпионата и, в частности, запрету на посещение матчей, — предупредили в хоккейном клубе.
Напомним, Минздрав Беларуси рекомендует придерживаться масочного режима во всех местах массового скопления людей. Однако Лукашенко сегодня заявил, что карантин в стране вводиться не будет.
"Белорусский партизан"
12:37 08/10/2020
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