«По требованиям противоэпидемического положения КХЛ перед проходом зрителей в очередь к пропускному пункту контролеры должны проверять у них наличие средств индивидуальной защиты», — сказано на сайте ХК «Динамо-Минск».





Отмечается, что зрители должны быть в масках или респираторах постоянно во время пребывания на матчах. В противном случае болельщиков могут не пустить на арену.

— Пренебрежение требованиями КХЛ может привести к негативным последствиям при проведении чемпионата и, в частности, запрету на посещение матчей, — предупредили в хоккейном клубе.

Напомним, Минздрав Беларуси рекомендует придерживаться масочного режима во всех местах массового скопления людей. Однако Лукашенко сегодня заявил, что карантин в стране вводиться не будет.