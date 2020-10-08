



По словам функционера, сэкономить планируется за счет сокращения числа присутствующих на Играх официальных лиц из других стран и представителей Международного олимпийского комитета (МОК). Кроме того, освещение спортивных объектов будет более экономичным.





Муто добавил, что 284 миллиона — не последняя цифра. Размер сэкономленных средств может увеличиться.









В начале сентября вице-президент МОК Джон Коутс заявил, что летние Олимпийские игры в Токио проведут вне зависимости от пандемии коронавируса. Он подчеркнул, что перед Японией как принимающей стороной будет стоять серьезная задача по обеспечению безопасности.





О том, что летняя Олимпиада-2020 отложена до 2021 года из-за пандемии коронавируса, стало известно 24 марта. Директор организационного комитета Игр Харуюки Такахаси допустил возможность повторного переноса Олимпийских игр. При этом он подчеркнул, что полностью отменять Игры нельзя, так как это нанесет огромный удар по экономике Японии и мира.