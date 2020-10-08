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Расходы на проведение Олимпиады-2020 в Токио сократят на 284 миллиона долларов

Оргкомитет летней Олимпиады в Токио решил сократить расходы на проведение соревнований на 284 миллиона долларов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу оргкомитета Тосиро Муто.


По словам функционера, сэкономить планируется за счет сокращения числа присутствующих на Играх официальных лиц из других стран и представителей Международного олимпийского комитета (МОК). Кроме того, освещение спортивных объектов будет более экономичным.

Муто добавил, что 284 миллиона — не последняя цифра. Размер сэкономленных средств может увеличиться.


В начале сентября вице-президент МОК Джон Коутс заявил, что летние Олимпийские игры в Токио проведут вне зависимости от пандемии коронавируса. Он подчеркнул, что перед Японией как принимающей стороной будет стоять серьезная задача по обеспечению безопасности.

О том, что летняя Олимпиада-2020 отложена до 2021 года из-за пандемии коронавируса, стало известно 24 марта. Директор организационного комитета Игр Харуюки Такахаси допустил возможность повторного переноса Олимпийских игр. При этом он подчеркнул, что полностью отменять Игры нельзя, так как это нанесет огромный удар по экономике Японии и мира.
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