







«Смотрите, какая мастерка завалялась у меня на даче. Еще с тех времен, когда спортсмены выступали под этим флагом», – такими словами сопроводила фото с изображением формы, украшенной бело-красно-белыми флагами, жительница Барановичей Алена.









Мастерку девушка когда-то получила в подарок от своих друзей-гимнастов: в такой форме они выступали на соревнованиях в начале 90-х годов. Со временем вещи поистрепались и были благополучно забыты. Однако в свете последних политических событий Алена вспомнила о том, что на форме был изображен бело-красно-белый флаг, и решила ее отыскать.

















– Каким-то чудом этот костюм сохранился на даче. Вид у него, конечно, уже не тот, чтобы носить. Просто вспомнила, что на форме бело-красно-белый флаг, нашла ее и сфотографировалась для себя и друзьям показать. Кто бы мог подумать, что история сделает виток и вернется к этому флагу, – говорит девушка.