Ходят слухи о том, что сборная Беларуси разваливается. Более того, в некоторых случаях говорят, что она несет потери не по футбольным причинам…





Прежде всего, я должен сказать, что те, кто сегодня покинул команду по неспортивным причинам, не являются ведущими игроками своих клубов. Речь, в первую очередь, об Илье Шкурине, который, будучи нападающим ЦСКА, не имеет игровой практики. Что же касается Станислава Драгуна, то у него коронавирус, поэтому его нет в команде. Во всяком случае, официального заявления Драгуна о том, что он не хочет выступать за сборную, не поступало, — рассказал Боровский в интервью popsport.com.











