



«Цмоки» сдали положительные тесты на коронавирус после прибытия в Казань из Санкт-Петербурга. Игру было решено перенести, так как минчане не смогут заявить на матч против УНИКСа 5 баскетболистов – это минимальное количество игроков, при котором по правилам ФИБА может состояться встреча.





Среди заболевших у «драконов» игрок Владимир Веремеенко и тренер Ростислав Вергун. У ряда остальных игроков тест показал «предварительно положительный результат». Вся команда вынуждена отправиться на карантин. В течении этого времени будет проведено дополнительное тестирование, пишет «Прессбол».





Игра должна была пройти 9 октября в Казани.