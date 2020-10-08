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Матч УНИКС – «Цмоки» перенесен изза большого количества положительных тестов на коронавирус у белорусской команды

Матч Единой Лиги между УНИКСом и «Цмоки-Минском» перенесен из-за большого количества положительных тестов на COVID-19 у белорусов.


«Цмоки» сдали положительные тесты на коронавирус после прибытия в Казань из Санкт-Петербурга. Игру было решено перенести, так как минчане не смогут заявить на матч против УНИКСа 5 баскетболистов – это минимальное количество игроков, при котором по правилам ФИБА может состояться встреча.

Среди заболевших у «драконов» игрок Владимир Веремеенко и тренер Ростислав Вергун. У ряда остальных игроков тест показал «предварительно положительный результат». Вся команда вынуждена отправиться на карантин. В течении этого времени будет проведено дополнительное тестирование, пишет «Прессбол».

Игра должна была пройти 9 октября в Казани.
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