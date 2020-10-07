Умер главный тренер сборной Беларуси по тяжелой атлетике

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Виктор Шершуков родился в 1953 году в Хабаровске. Заслуженный тренер Беларуси. В сборной — с 1992 года. Незадолго до распада СССР на протяжении трех месяцев работал главным тренером молодежной сборной Советского Союза. Также возглавлял команду по тяжелой атлетике ЦС «Динамо». На протяжении более 20 лет был старшим тренером мужской сборной Беларуси, пишет SPORT.TUT.BY





В январе 2017 года возглавил мужскую национальную команду страны. Также работал главным тренером сборной по пауэрлифтингу.





Воспитал семь заслуженных мастеров спорта Беларуси — это Сергей Лавренов, Александр Анищенко, Геннадий Олещук, Анна Батюшко, Сергей Лагун, Вадим Стрельцов и Виктор Калмук (гиревой спорт). Был почетным гражданином Новополоцка.