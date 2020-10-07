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Савилов лишился должности главы ФХБ за отказ участвовать в митинге в поддержку Лукашенко

Геннадий Савилов лишился должности председателя Федерации хоккея Беларуси за отказ участвовать в митинге в поддержку Александра Лукашенко.

Савилов лишился должности главы ФХБ за отказ участвовать в митинге в поддержку Лукашенко

В приложении 1 приведены 22 случая, когда белорусские спортсмены, тренеры и функционеры пострадали из-за своей гражданской позиции.

Среди них есть пример Геннадия Савилова, который лишился должности председателя ФХБ за отказ участвовать в митинге в поддержку Александра Лукашенко. 

Сейчас федерацией хоккея Беларуси руководит "поклонник" Лукашенко Дмитрий Басков.
Источник: tribuna.com
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