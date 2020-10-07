



В приложении 1 приведены 22 случая, когда белорусские спортсмены, тренеры и функционеры пострадали из-за своей гражданской позиции.





Среди них есть пример Геннадия Савилова, который лишился должности председателя ФХБ за отказ участвовать в митинге в поддержку Александра Лукашенко.





Сейчас федерацией хоккея Беларуси руководит "поклонник" Лукашенко Дмитрий Басков.