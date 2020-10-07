



– Когда Елена попала в неприятности, вам помогали ребята из SOS.by?





– Да, и я очень благодарна этим ребятам. При этом пересекалась с ними всего один раз. В августе познакомилась с ребятами на марше. Это было в то воскресенье, когда колонна дошла до «Минск-Арены». Лена нас познакомила с Костей [Яковлевым], с остальными ребятами. Мы все вместе прошлись по проспекту Независимости до БГУФК. Самое интересное, что мы с мужем шли аккурат за спинами спортсменов. Честно скажу, ребята из SOS.by просто невероятные. Сейчас поддержка от них просто колоссальная. И меня поддерживают, и Лену. Очень приятно.





Хотя, признаюсь честно, я ждала какой-то поддержки и от баскетболисток, вместе с которыми Лена играла в сборной Беларуси. Но у меня нет слов… Да, вы молчите, я понимаю вас – семья, кредиты, боитесь потерять заработок. Но, извините, чисто по-человечески могли же даже мне позвонить, поговорить. Никто же за это ругать не будет.





– Вам кто-нибудь из сборной звонил?





– Да. Связались Наташа Марченко, Марина Кресс и Катя Снытина. Таня Троина, конечно, из Эквадора не позвонит, это все-таки большое расстояние, но я видела ее комментарии в интернете. И все на этом, если говорить о той женской сборной. Я неприятно удивлена.





А вот кто меня приятно шокировал и порадовал, так это мои бывшие студенты и коллеги из Гомельского торгово-экономического университета, где я долгое время преподавала банковское дело. Многие из них 30 сентября позвонили и спрашивали, какая нужна помощь и поддержка. Вот это было приятно. А баскетболистки… Осуждать людей, конечно, нельзя, и я не собираюсь это делать. У каждого человека есть выбор.





Знаете, как написано в Библии: «И ели, и пили, и ни о чем не задумывались». Вот так у нас многие, наверное, и живут. Главное – поесть, поспать, а что будет потом – это уже неважно. Вот, Лукашенко 26 лет у власти, многих это устраивает, тем более холодильник полный. А вы задумывались когда-нибудь, что будет с молодежью, что будет с вашими внуками? – задалась вопросом Людмила Павловна.