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Артем Васильев стал зампредом Дмтрия Баскова в ФХБ. Анатолий Варивончик покинул пост

Конференция ФХБ утвердила кадровые изменения. В среду, 7 октября, прошла внеочередная выборная конференция федерации хоккея Беларуси.

На этот раз формат ее проведения был изменен: согласно рекомендации Министерства юстиции Республики Беларусь в период эпидемиологического неблагополучия встреча была перенесена в онлайн. В повестке конференции значился всего один вопрос — кадровый. По предложению председателя ФХБ Дмитрия Баскова делегатам было предложено рассмотреть вопрос о назначении Артема Васильева, ранее работавшего в структуре федерации в качестве начальника управления маркетинга и связей с общественностью, заместителем председателя.

Комментируя новое назначение, Басков отметил богатый опыт нового зама в хоккейной индустрии:

— Артем Валерьевич хорошо знаком хоккейному сообществу не только в Беларуси, но и за ее пределами. Более 10 лет он проработал в клубе-флагмане белорусского хоккея, минском "Динамо", пройдя путь от специалиста по маркетингу до первого заместителя гендиректора клуба, был в числе тех, благодаря кому чемпионат мира 2014 года в Минске был признан одним из самых успешных в истории. Эффективность этого менеджера не раз отмечалась международными профессиональными премиями, поэтому я уверен, что его работа в новом качестве в федерации сможет принести ей немало практической пользы.

При этом свой пост зампреда покинул Анатолий Варивончик, который он занимал с октября 2014 года. Басков выразил благодарность Анатолию Михайловичу за каждодневную работу по совершенствованию системы подготовки хоккеистов и их профессиональное становление, отмечает официальный сайт ФХБ.
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