Илья Шкурин включен в заявку ЦСКА на Лигу Европы





В основной список вошли 24 футболиста, включая белорусского легионера Илью Шкурина.





Список опубликован на официальном сайте клуба.





Вратари: Игорь Акинфеев, Владислав Тороп.





Защитники: Марио Фернандес, Бруно Фукс, Виктор Васин, Никита Котин, Хердюр Магнуссон, Георгий Щенников, Вадим Карпов, Игорь Дивеев.





Полузащитники: Ильзат Ахметов, Никола Влашич, Алан Дзагоев, Арнор Сигурдссон, Бахтиер Зайнутдинов, Константин Кучаев, Константин Марадишвили, Кристиян Бистрович, Наир Тикнизян, Иван Обляков.





Нападающие: Федор Чалов, Чидера Эджуке, Адольфо Гайч, Илья Шкурин.





ЦСКА в группе Лиги Европы сыграет с загребским "Динамо", "Фейеноордом" и "Вольфсбергом" в Лиге Европы.





Напомним, что Илья Шкурин стал одним из первых спортсменов, публично выразившим протест против беспредела, который творился в Беларуси во время и после президентских выборов. Пока Лукашенко остается у власти, Шкурин отказался выступать за белорусскую сборную.