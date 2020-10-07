Илья Шкурин включен в заявку ЦСКА на Лигу Европы
ЦСКА подал в УЕФА заявку для участия в Лиге Европы-2020/21.
В основной список вошли 24 футболиста, включая белорусского легионера Илью Шкурина.
Список опубликован на официальном сайте клуба.
Вратари: Игорь Акинфеев, Владислав Тороп.
Защитники: Марио Фернандес, Бруно Фукс, Виктор Васин, Никита Котин, Хердюр Магнуссон, Георгий Щенников, Вадим Карпов, Игорь Дивеев.
Полузащитники: Ильзат Ахметов, Никола Влашич, Алан Дзагоев, Арнор Сигурдссон, Бахтиер Зайнутдинов, Константин Кучаев, Константин Марадишвили, Кристиян Бистрович, Наир Тикнизян, Иван Обляков.
Нападающие: Федор Чалов, Чидера Эджуке, Адольфо Гайч, Илья Шкурин.
ЦСКА в группе Лиги Европы сыграет с загребским "Динамо", "Фейеноордом" и "Вольфсбергом" в Лиге Европы.
Напомним, что Илья Шкурин стал одним из первых спортсменов, публично выразившим протест против беспредела, который творился в Беларуси во время и после президентских выборов. Пока Лукашенко остается у власти, Шкурин отказался выступать за белорусскую сборную.
"Белорусский партизан"
14:47 07/10/2020
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