+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

Илья Шкурин включен в заявку ЦСКА на Лигу Европы

ЦСКА подал в УЕФА заявку для участия в Лиге Европы-2020/21.


В основной список вошли 24 футболиста, включая белорусского легионера Илью Шкурина.

Список опубликован на официальном сайте клуба.

Вратари: Игорь Акинфеев, Владислав Тороп.

Защитники: Марио Фернандес, Бруно Фукс, Виктор Васин, Никита Котин, Хердюр Магнуссон, Георгий Щенников, Вадим Карпов, Игорь Дивеев.

Полузащитники: Ильзат Ахметов, Никола Влашич, Алан Дзагоев, Арнор Сигурдссон, Бахтиер Зайнутдинов, Константин Кучаев, Константин Марадишвили, Кристиян Бистрович, Наир Тикнизян, Иван Обляков.

Нападающие: Федор Чалов, Чидера Эджуке, Адольфо Гайч, Илья Шкурин.

ЦСКА в группе Лиги Европы сыграет с загребским "Динамо", "Фейеноордом" и "Вольфсбергом" в Лиге Европы.

Напомним, что Илья Шкурин стал одним из первых спортсменов, публично выразившим протест против беспредела, который творился в Беларуси во время и после президентских выборов. Пока Лукашенко остается у власти, Шкурин отказался выступать за белорусскую сборную.   
"Белорусский партизан"
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
Лукашенко и его банда получит по заслугам |...
Алесь Чайчыц
Беларускія пратэсты: пат?
Владимир Подгол
Власть мертвеца
Уладзiмiр Някляеў
КАК ОКАЗАЛОСЬ
Лев Марголин
О БЕЛАРУСКОМ НАРОДЕ ПУТИНЕ И ЛУКАШЕНКО
Людмила Мирзаянова
В ОЖИДАНИИ НАГРАДЫ ХОЗЯИНА
Павел Знавец
Безумство агрофюрера


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]