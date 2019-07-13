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От благодарного Минспорта: Николаю Козеко ответили и оценили его вклад

Главный тренер сборной Беларуси по фристайлу Николай Козеко после обращения к министру спорта Сергею Ковальчуку за разъяснением причин лишения президентской стипендии рассказал TUT.BY об ответе со стороны профильного ведомства.

От благодарного Минспорта: Николаю Козеко ответили и оценили его вклад
Я получил ответ от министра. Самое главное: в письме сказано, что к моей профессиональной деятельности претензий никаких нет.

Претензии есть к моему административному правонарушению, которое имело место год назад. При этом, когда мне назначали президентскую стипендию, министр уже знал о моем административном правонарушении. Но когда надо, тогда об этом снова вспомнили.

То есть, получается, стипендии вас лишили?
Да, но я буду обжаловать это решение.

Соответственно, вас также обязывают вернуть средства, выплаченные в период с 13.07.2019 по 02.06.2020?
Получается, что да.

Ранее на вопрос, о каком административном правонарушении идет речь, Козеко дал пояснение: "Правонарушение связано с вождением автомобиля, но все без каких-либо серьезных последствий. И штраф мною уже уплачен. Ну а требуют, чтобы я вернул деньги, выплаченные мне в порядке начисления стипендии в указанный в документе период".
"Прессбол"
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