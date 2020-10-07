







«Я не рассматриваю вопрос о том, чтобы отозвать свою подпись. Мое решение было обдуманное.





Почему у властей нет смелости сказать, что Сашу (чемпионку мира Александру Романовскую - Прим.) уволили за ее позицию, а не за прогул. Меня гнобят за позицию. Почему молчат? Никто не имеет права давить на человека, чтобы он говорил не то, что думает. Под пытками, может, заставят, но думаю даже под пытками не заставят», – сказал Козеко на пресс-конференции в офисе TUT.BY.