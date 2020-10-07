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УЕФА перенес домашние матчи Армении и Азербайджана в Польшу и Албанию из-за ситуации в Нагорном Карабахе

УЕФА объявил об изменении места проведения двух игр в рамках Лиги наций.

Матч Армения – Грузия, который изначально должен был пройти в Ереване, состоится в польском Тыхы 11 октября.

Матч Азерайджан – Кипр, который был запланирован в Баку, будет сыгран в албанском Эльбасане 13 октября.

УЕФА отмечает, что данное решение принято в связи c обострением политической обстановки в Нагорном Карабахе.
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