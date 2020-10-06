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На все руки мастер: в Бразилии футболист принял роды у жены прямо на улице

Женщина не смогла дойти до авто на парковке. Роды у нее начались на крыльце дома и муж был вынужден принять ребенка.

Бразильский футболист Брайан Борхес вынужден был принять роды у своей супруги посреди улицы. Ролик инцидента появился на YouTube-канале FocusOn News.

Пара как раз выходила из дома, попав на камеры видеонаблюдения. Спортсмен хотел отвезти жену в больницу, но не успел. На видео видно, что на крыльце женщина останавливается, у нее отходят воды и она садится на пол.

К роженице и ее мужу подбегают люди с полотенцами. И вскоре женщину с ребенком отвозят в больницу.


Сам Борхес отметил, что увидел голову новорожденной и просто подставил руки. Он подчеркивает, что никогда не забудет этот момент и обязательно расскажет о нем своей родившейся дочери.
Источник: korrespondent.net
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