Хижинкова прокомментировала увольнение Романовской
Экс-пресс-атташе брестского «Динамо» Ольга Хижинкова поделилась мнением об увольнении чемпионки мира по фристайлу Александры Романовской.
«Правительство усердно работает над имиджем страны. С такими успехами Беларусь уже совсем скоро станет самым узнаваемым государством в мире: единственным в своем роде, где лучшие не нужны. Позор властям.
Александра сильная, красивая, смелая! Наша гордость! Держись, народ Беларуси с тобой», – написала Хижинкова в своем инстаграм.
15:04 06/10/2020
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