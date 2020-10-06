+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

Хижинкова прокомментировала увольнение Романовской

Экс-пресс-атташе брестского «Динамо» Ольга Хижинкова поделилась мнением об увольнении чемпионки мира по фристайлу Александры Романовской.





«Правительство усердно работает над имиджем страны. С такими успехами Беларусь уже совсем скоро станет самым узнаваемым государством в мире: единственным в своем роде, где лучшие не нужны. Позор властям.

Александра сильная, красивая, смелая! Наша гордость! Держись, народ Беларуси с тобой», – написала Хижинкова в своем инстаграм.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
Лукашенко и его банда получит по заслугам |...
Алесь Чайчыц
Беларускія пратэсты: пат?
Владимир Подгол
Власть мертвеца
Уладзiмiр Някляеў
КАК ОКАЗАЛОСЬ
Лев Марголин
О БЕЛАРУСКОМ НАРОДЕ ПУТИНЕ И ЛУКАШЕНКО
Людмила Мирзаянова
В ОЖИДАНИИ НАГРАДЫ ХОЗЯИНА
Павел Знавец
Безумство агрофюрера


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]