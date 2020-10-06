Хижинкова прокомментировала увольнение Романовской

















«Правительство усердно работает над имиджем страны. С такими успехами Беларусь уже совсем скоро станет самым узнаваемым государством в мире: единственным в своем роде, где лучшие не нужны. Позор властям.





Александра сильная, красивая, смелая! Наша гордость! Держись, народ Беларуси с тобой», – написала Хижинкова в своем инстаграм.