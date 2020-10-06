+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

«Еще за два месяца до выборов Сорокина кричала, что у нас самый лучший президент в мире»

Вице-президент Белорусской федерации шахмат Николай Зарубицкий рассказал, как относится к тому, что происходит в стране, а также прокомментировал деление в федерации.


– Как вы относитесь к тому, что происходит в Беларуси?

– Я бы хотел, чтобы все жили в мире и дружбе, чтобы было, как раньше, когда мы были едины. И я хотел бы, чтобы этих демонстраций красно-белых было намного меньше, чтобы они не баламутили народ, а взялись за ум... И чтобы у нас было все едино и хорошо.

А то идет дележка непонятных... Не понятно, кто за кого. Сегодня свой, завтра не свой. У нас и в федерации есть деление.

– Да, председатель организации Анастасия Сорокина подписала петицию против насилия и за честные выборы.

– У нее свое мнение, у меня свое. Есть у нас и те, кто держит нейтральную позицию.

Но еще за два месяца до выборов, пока не отменили Олимпиаду, Анастасия Викторовна кричала, что у нас самый лучший президент в мире. И говорила, как она его любит. А как только Олимпиада отменилась, сразу начала кричать другое. Мне это не очень приятно.

– Говорили с ней об этом?

– Нет. Последние несколько месяцев мы плотно не разговаривали. Она постоянно в разъездах. Мы, конечно, переписываемся, но по рабочим вопросам. Мы договорились о политике не разговаривать. У каждого свое мнение, – сказал Зарубицкий.
Tribuna
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
Лукашенко и его банда получит по заслугам |...
Алесь Чайчыц
Беларускія пратэсты: пат?
Владимир Подгол
Власть мертвеца
Уладзiмiр Някляеў
КАК ОКАЗАЛОСЬ
Лев Марголин
О БЕЛАРУСКОМ НАРОДЕ ПУТИНЕ И ЛУКАШЕНКО
Людмила Мирзаянова
В ОЖИДАНИИ НАГРАДЫ ХОЗЯИНА
Павел Знавец
Безумство агрофюрера


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]