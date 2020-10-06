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Чемпионку мира уволили из сборной "за прогулы" - она открыто критиковала власть

Спортсменку 2019 года в Беларуси, чемпионку мира по фристайлу Александру Романовскую уволили за прогулы. Что скажет МОК?

Чемпионку мира уволили из сборной "за прогулы" - она открыто критиковала власть
Эту информацию TUT.by сообщил главный тренер национальной команды Николай Козеко.

— Сегодня на собрании нам сообщили, что Саша Романовская уволена за прогулы из национальной команды. Ее поставили в известность вчера вечером.

Нацкоманда относится к министерству спорта. Но оно делегировало полномочия по руководству национальной командой в РЦОП, а здесь ее уволили. Приказ подписал новый директор РЦОПа, который пришел к нам из воднолыжного спорта, — отметил Николай Козеко.

Он также рассказал, что сейчас Александра Романовская проходит реабилитацию после травмы.

— Официально Александру Романовскую уволили за прогулы. Но на самом деле у Саши была форс-мажорная ситуация — ее отец перенес инсульт, некому было возить его в больницу. Этим занималась Александра. Она звонила, объясняла, но никто в РЦОП не обратил на это внимания. Приказ вступит в силу 16 октября. Решение ангажированное. Мы, конечно, будем его оспаривать — заявил Козеко.
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