Эту информацию TUT.by сообщил главный тренер национальной команды Николай Козеко.





— Сегодня на собрании нам сообщили, что Саша Романовская уволена за прогулы из национальной команды. Ее поставили в известность вчера вечером.





Нацкоманда относится к министерству спорта. Но оно делегировало полномочия по руководству национальной командой в РЦОП, а здесь ее уволили. Приказ подписал новый директор РЦОПа, который пришел к нам из воднолыжного спорта, — отметил Николай Козеко.





Он также рассказал, что сейчас Александра Романовская проходит реабилитацию после травмы.





— Официально Александру Романовскую уволили за прогулы. Но на самом деле у Саши была форс-мажорная ситуация — ее отец перенес инсульт, некому было возить его в больницу. Этим занималась Александра. Она звонила, объясняла, но никто в РЦОП не обратил на это внимания. Приказ вступит в силу 16 октября. Решение ангажированное. Мы, конечно, будем его оспаривать — заявил Козеко.



