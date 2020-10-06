В МОК, который в настоящее время запрещает спортсменам делать политические заявления на Олимпийских играх в соответствии со своим так называемым правилом 50, заявили, что «не имеет ни мандата, ни возможности изменять законы или политическую систему суверенной страны и поэтому не будет комментировать политические события в какой-либо стране»





В то же время, в Международном олимпийском комитете рассказали, что с ними «не связывался ни один [спортсмен] по этому вопросу».





«Тем не менее мы связались с НОК (Беларуси — ред.), чтобы получить разъяснения. Если спортсмен будет отстранен от олимпийской сборной из-за того, что он высказал свои политические взгляды, МОК, конечно, рассмотрит такой случай», — уточнили в МОК, передает DW.com.





Ранее Телеграф сообщил, что в Минске судья Ленинского района Запасник Маринаприговорила баскетболистку Елену Левченко к максимальному сроку — 15 суткам.





Спортсменка была задержана в аэропорту перед вылетом на плановое обследование и реабилитацию. Елену Левченко обвинили по ч. 1 ст. 23.34 КОАП (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий), а также 23.4 (Неповиновение сотрудникам милиции).