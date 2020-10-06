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«Барселона» просит игроков пойти на снижение зарплаты

«Барселона» испытывает финансовые трудности.


По итогам завершившегося финансового года «блауграна» зафиксировала убытки в размере 97 миллионов евро. В клубе опасаются, что в новом отчетном периоде ситуация может ухудшиться.

Чтобы не допустить этого, руководство «Барсы» просит игроков пойти на снижение зарплат. По информации Cadena SER, переговоры проводятся путем «неформальных точечных контактов». Клуб также предлагает продлить контракты, чтобы снизить ежегодные выплаты.

Расходы «Барселоны» на зарплаты в 2019 году оценивались в 642 млн долларов (около 545 млн евро).
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