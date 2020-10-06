В БФБ пояснили принятые ограничения для зрителей

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В октябре все матчи чемпионата страны пройдут без зрителей





"Данный вопрос — на усмотрения клубов. Там, где уже проданы билеты, и невозможно произвести их возврат, рекомендована шахматная рассадка", — пояснила она агентству "Интерфакс-Запад".





Также Маринина рассказала, что всем белорусским командам направлены письма с инструкциями на основе рекомендаций ФИБА, Минздрава и Минспорта.





"На сегодняшний день уже перенесены матчи пяти команд на основании их запросов в связи возросшим уровнем игроков, заболевших вирусными инфекциями", — отметила она.





Генсек БФБ заверила, что федерация постоянно мониторит ситуацию с коронавирусом, и готова принимать решения "в интересах игроков, тренеров и судей и сохранения их здоровья".





Накануне исполком Белорусской федерации баскетбола принял решение до конца октября все матчи мужского и женского национальных чемпионатов проводить без зрителей. Причина — рост заболевания COVID-19.



