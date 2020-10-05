Игроки женской NBA поддержали Елену Левченко





Женская национальная баскетбольная ассоциация игроков США (The Women’s National Basketball Players Association, WNBPA) выступила с заявлением в поддержку баскетболистки Елены Левченко.





Об этом Charter97.org сообщил Белорусский фонд спортивной солидарности и спортсменов.





Одна из самых титулованных белорусских спортсменок - лучшая центровая мира в 2010 году, двукратная чемпионка России, чемпионка Литвы, Польши, финалистка WNBA, бронзовая призерка чемпионата Европы в составе сборной Беларуси - была задержана в Минске 30 сентября и осуждена на 15 суток за участие в мирных акциях протеста против сфальсифицированных итогов президентских выборов в Беларуси.





WNBPA опубликовала заявление в Twitter и Instagram. “WNBPA поддерживает Елену Левченко, одну из самых титулованных белорусских баскетболисток и бывшего игрока WNBA (Atlanta Dream), задержанную за реализацию всеобщего права на свободу выражения мнения и участия в мирных акциях протеста”, - в частности, говорится в обращении. - Несмотря на ее популярность как игрока, а, возможно, именно из-за нее, Елена была задержана в аэропорту Минска 30 сентября, когда должна была вылететь за границу для проведения планового медицинского обследования и реабилитации”.





Также в заявлении отмечается: “Елена стала лицом движения белорусских атлетов, поддержавших протестующих. По причине противоправного ареста Елены спортивные команды призвали к национальному бойкоту всех спортивных мероприятий. Мы работаем с международным спортивными движениями и экспертами с целью выяснить текущий правовой статус Елены и убедиться, что глобальные спортивные сообщества будут использованы для оказания давления с целью незамедлительного освобождения спортсменки и гарантии ее безопасности”. В организации выразили надежду, что коллективный голос членов WNBPA и спортсменов со всего мира пошлет сильный сигнал и ярко укажет на факт беззакония в отношении спортсменки, и благодаря этому Елена будет освобождения, политическое преследование - прекращено, а голос Левченко и ее гражданская позиция не будут подавлены.









Напомним, Елене Левченко инкриминировали обвинения по административной статье “нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий”: Левченко дважды участвовала в акциях протеста (23 августа и 27 сентября). По версии следствия, спортсменка “публично выражала требования проведения честных выборов”, а также “участвовала в несанкционированном уличном шествии без соответствующего разрешения Мингорисполкома в целях публичного выражения своего требования проведения честных выборов в Республике Беларусь”. Обвинения против баскетболистки строятся на основе фотографий в ее Instagram и материале на сайте спортивного издания “Прессбол”.





Елена Левченко входит в число 700 белорусских спортсменов, подписавших открытое письмо против милицейского произвола и Александра Лукашенко. Спортсмены призвали расследовать факты избиений и пыток, жертвами которых стали участники массовых акций протеста в Беларуси по итогам президентских выборов 9 августа. Помимо Левченко, письмо также подписали баскетболист Егор Мещеряков, пловчиха Александра Герасименя, самбист Степан Попов и другие звезды белорусского спорта.





Подписанты организовали независимое движение спортсменов SOS_BY, неоднократно участвовали в массовых акциях протеста, которые регулярно проходят в Беларуси против итогов президентских выборов.