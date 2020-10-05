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Федерация футбола Грузии подтвердила, что матч против Беларуси состоится 8 октября, но без зрителей

5 октября в аппарате правительства Грузии состоялось очередное заседание Межведомственного координационного совета. Члены Совета обсудили вопрос посещаемости болельщиками полуфинального матча плей-офф Лиги наций Евро-2020 Грузия – Беларусь. На заседании присутствовал президент Федерации футбола Грузии Леван Кобиашвили.

Согласно решению исполкома УЕФА, с октября этого года страны-участницы организации будут принимать решение об ограниченном количестве болельщиков, посещающих матчи сборной УЕФА и клубов, с учетом эпидемической ситуации в стране.

Как отмечалось на заседании совета, сбор тысяч болельщиков в одном месте сопряжен с особыми эпидемиологическими рисками, поэтому по рекомендации эпидемиологов и специалистов здравоохранения было принято решение провести матч между сборными Грузии и Беларуси 8 октября на тбилисской «Динамо Арене» без зрителей.
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