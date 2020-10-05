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Сорокина о штрафе за отказ проводить шахматную Олимпиаду: Это могут быть суммы с шестью нулями

Вице-президент ФИДЕ и председатель БФШ Анастасия Сорокина рассказала, какой штраф может заплатить Беларусь за отказ от проведения Всемирной шахматной олимпиады в 2022-м году.

«Такое решение действительно принято правительством Беларуси, и ведутся переговоры с ФИДЕ по этому вопросу по урегулированию. Документы еще не подписаны – самое главное мероприятие, генеральная ассамблея ФИДЕ, состоится в декабре. 

На этом заседании будет принято окончательное решение по данному вопросу, потому что это беспрецедентный случай. Это впервые в истории, когда страна отказывается от проведения такого значимого мероприятия

Это конфиденциальная информация, и я не могу разглашать суммы, но в принципе это могут быть суммы и с шестью нулями, что для страны в данной ситуации будет болезненно. Мы постараемся через переговоры минимизировать финансовые и репутационные потери.

Федерация проводила работу на протяжении двух лет и с международной федерацией, и со странами-делегатами, которые участвуют в голосовании, чтобы наша заявка прошла.

Конечно, это огромная площадка как для спортсменов, так и бизнес-площадка. По количеству стран она может сравниться только с ассамблеей ООН. Такое количество стран даже в Олимпийских играх очень тяжело собрать, поэтому это беспрецедентный случай, и очень жаль, что так получилось», – цитирует Сорокину Трибуна.
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