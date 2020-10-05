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В Карабахе погиб многократный чемпион Армении по силовому триатлону

В зоне боевых действий в Нагорном Карабахе погиб многократный чемпион Армении по силовому триатлону Татул Арутюнян, сообщает Sputnik.




Федерация пауэрлифтинга Армении на своей странице в Facebook уже выразила соболезнования родным и близким спортсмена.

Армения и Азербайджан спорят из-за Нагорного Карабаха с конца 1980-х годов. Бои между ними возобновились утром 27 сентября. Стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня и провокациях и ввели военное положение.
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