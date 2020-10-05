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Марафонец-победитель: я бежал за Елену Левченко и за всех осужденных и избитых людей во время мирных акций

3 октября в Малорите прошел 37-й международный марафон, хотя международным он остался только в качестве бренда. Из-за коронавируса не приехали спортсмены из других стран. Однако все лучшие спортсмены Беларуси вышли на старт. Победитель рассказал "Вечернему Бресту", что помогло ему успешно преодолеть 42 километров 195 метров и победить.


Дмитрий Григорьев приехал на марафон из Барановичей. Он завсегдатай праздника бега с 2005 года, а классическую дистанцию в Малорите бежал в четвертый раз. До этого побеждал в 2018 году. По его словам, результат показал не самый лучший (2 ч 31 мин 30 сек), однако бежал именно для победы.

Преподаватель Барановичского государственного университета признался, что преодолевать расстояние ему каждый раз помогает установка — за кого он будет бежать. Потому что классический марафон — это терпение и труд, "два часа приходится бороться с самим собой, болью, которая возникает".

— И чтобы это было не зря, я обычно бегу за кого-то, — признался Дмитрий Григорьев. — Говоря по-белорусски, "ахвярую" свое терпение.

— За кого бежали в этот раз? — интересуюсь.

— Сегодня я бежал за Елену Левченко и за всех осужденных и избитых людей во время мирных акций, покалеченных душевно и физически, — приводит слова победителя vb.by.

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