



Дмитрий Григорьев приехал на марафон из Барановичей. Он завсегдатай праздника бега с 2005 года, а классическую дистанцию в Малорите бежал в четвертый раз. До этого побеждал в 2018 году. По его словам, результат показал не самый лучший (2 ч 31 мин 30 сек), однако бежал именно для победы.





Преподаватель Барановичского государственного университета признался, что преодолевать расстояние ему каждый раз помогает установка — за кого он будет бежать. Потому что классический марафон — это терпение и труд, "два часа приходится бороться с самим собой, болью, которая возникает".





— И чтобы это было не зря, я обычно бегу за кого-то, — признался Дмитрий Григорьев. — Говоря по-белорусски, "ахвярую" свое терпение.





— За кого бежали в этот раз? — интересуюсь.





— Сегодня я бежал за Елену Левченко и за всех осужденных и избитых людей во время мирных акций, покалеченных душевно и физически, — приводит слова победителя vb.by.



