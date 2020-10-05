Экс-капитан минского "Динамо" претендует на пост главы профсоюза игроков КХЛ
Бывший капитан минского "Динамо" Алексей Терещенко претендует на пост главы профсоюза игроков КХЛ.
Последним клубом Терещенко был "Авангард", цвета которого он защищал в сезоне-2019/20. До "ястребов" чемпион мира-2012 выступал за минское "Динамо", был его капитаном. В 30 матчах чемпионата-2018/19 за "зубров" центрфорвард заработал 16 (6+10) очков при показателе полезности +9, пишет pressball.by
09:27 05/10/2020
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