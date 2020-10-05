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У пяти хоккеистов минского "Динамо" тест на коронавирус дал положительный результат

У пяти хоккеистов минского "Динамо" тест на коронавирус дал положительный результат. Такая информация содержится на официальном сайте "зубров"

Ранее сообщалось, что после прилета в Ригу на матч регулярного чемпионата КХЛ с местным "Динамо" в команде была выявлена вспышка коронавируса, сообщает БелТА. Положительные тесты на инфекцию оказались у ряда игроков, а также членов административно-тренерского штаба. По возвращении игроков "Динамо" в Минск ее представители прошли повторное тестирование. На этот раз тесты динамовцев провели в сети медицинских лабораторий KDL, партнера КХЛ. 
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