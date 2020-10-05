Беларусь лишилась права на проведение шахматной олимпиады 2022 года
Это не имеет ничего общего с политической ситуацией. Международная шахматная федерация (ФИДЕ) заявила, что белорусские организаторы не выполнили свои обязательства.
Беларусь выиграла заявку на Шахматную Олимпиаду - 2022 два года назад, пишет радио Свобода.
А теперь выясняется, что Министерство спорта не может гарантировать предоплату и страховку, сообщили Chess.com в ФИДЕ.
«Из уважения к организаторам мы не хотели бы указывать суммы, но это довольно серьезные нарушения», - написал юрисконсульт ФИДЕ Александр Мартынов.
«ФИДЕ добросовестно вела переговоры уже несколько месяцев, но, к сожалению, они не принесли результатов. Нарушения и их значимость организаторами не оспариваются », - добавил Мартынов.
09:05 05/10/2020
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