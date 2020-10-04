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После поддержки Елены Левченко на «Витязь-Леон» посыпались проблемы

Столичный гандбольный клуб «Витязь-Леон» обратился за помощью.


Как сообщается, спортсмены ищут зал для тренировок, так как «мы лишены места для проведения тренировок».

Если у кого-то есть конкретные предложения, «Витязь-Леон» просит писать в соцсетях клуба, пишут naviny.media

Напомним, 30 сентября была задержана известная белорусская баскетболистка Елена Левченко. Утром она собиралась вылететь на лечение и реабилитацию. Суд Ленинского района арестовал ее на 15 суток по ст. 23.34 КоАП (участие в несанкционированном массовом мероприятии). Левченко вменялось в вину участие в двух массовых мероприятиях в Минске: 23 августа — на проспекте Независимости и 27 сентября — на проспекте Машерова.

В знак протеста в этот же вечер не вышел на очередной матч чемпионата страны мужской гандбольный клуб «Витязь-Леон» (Минск). На следующий день Белорусская федерация гандбола сняла команду с чемпионата, посчитав причину неуважительной и воспользовавшись соответствующим пунктом регламента.
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