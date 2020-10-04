Баскетболистка Линдсей Хардин: Белорусский народ уже не остановится





Выступавшая за сборную Беларуси американка Линдсей Хардин считает, что белорусский народ уже не остановится, сообщает «Трибуна»









«Лукашенко не сможет запугать оставшихся людей. Их слишком много. Он не сможет арестовать всех. Люди уже не остановятся.





Оглянитесь на историю – плохой парень проиграет», – написала Хардинг.



