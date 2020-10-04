



В ХК напомнили, что накануне игры в Риге 1 октября в рамках чемпионата КХЛ по результатам внепланового тестирования игроков и административно-тренерского штаба было выявлено восемь первично положительных результатов, в том числе у хоккеистов. Тогда их изолировали, а на следующий день вывезли за пределы Латвии на спецтранспорте.





"По возвращении в Минск всей команды ее представители прошли повторное тестирование силами КХЛ. На это раз тесты динамовцев провели в сети медицинских лабораторий KDL, партнера КХЛ. У большей части команды тестирование показало отрицательный результат, а у пяти человек дало положительную реакцию - они уже изолированы", - говорится в сообщении на сайте клуба.





"Врачами команды ведется мониторинг состояния здоровья игроков, тренеров и административного персонала. Их ждет дополнительное тестирование", - добавили в пресс-службе.





В клубе также сообщили, что на основании медицинского заключения уже 4 октября минское "Динамо" приступит к подготовке к домашней серии матчей в рабочем порядке. Следующие пять поединков команда проведет на "Минск-Арене".