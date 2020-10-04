Это не остановило Саню Ивулина. В субботу он выбрался на матч 1/8 финала Кубка Беларуси между «Крумкачамi» и «Ислочью», чтобы вновь зафиксировать всю атмосферу и антураж белфутбола. Там Саня прочувствовал невероятную солидарностью белорусских болельщиков, попытался выяснить у главы Дома футбола Владимира Базанова причину аннулирования аккредитации и столкнулся с мелким пакостничеством мелкого клерка АБФФ. Короче, это нужно видеть.







