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Хоккей. В минском "Динамо" сдали тесты: пять человек ушло на самоизоляцию

В минском "Динамо" перепроверили состояние здоровья членов команды после выездной серии. Игроки сдали тесты, после чего несколько человек ушло на самоизоляцию.


"Последний матч завершившейся выездной серии минское "Динамо" провело 1 октября в Риге. Напомним, что здесь игроки и представители административно-тренерского штаба минского "Динамо" прошли внеплановое тестирование на выявление коронавирусной инфекции в соответствии с законодательством Латвии по отношению к лицам, прибывающим на территорию этой страны. По итогам исследования было выявлено восемь первично положительных результатов, в том числе у хоккеистов. Тогда их изолировали, а на следующий день вывезли за пределы Латвии на спецтранспорте.

По возвращении в Минск всей команды ее представители прошли повторное тестирование силами КХЛ. На это раз тесты динамовцев провели в сети медицинских лабораторий KDL, партнера КХЛ. У большей части команды тестирование показало отрицательный результат, а у пяти человек дало положительную реакцию — они уже изолированы. Врачами команды ведется мониториг состояния здоровья игроков, тренеров и административного персонала. Их ждет дополнительное тестирование.

Добавим, что на основании медицинского заключения уже 4 октября минское "Динамо" приступит к подготовке к домашней серии матчей в рабочем порядке. Следующие пять поединков команда проведет на "Минск-Арене". 7 октября "зубры" сыграют с "Сочи", 9 октября — с "Куньлунь Ред Стар", 11 октября — с рижским "Динамо", 16 октября — с "Локомотивом" (перенесенная встреча), 18 октября — со "Спартаком", — говорится в сообщении официального сайта "зубров".
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