Экс-чемпиону мира по боксу из России дали три года тюрьмы в США





Потерпевшей оказалась американская модель Джейми Фронтц. Как уточняется, спортсмен признал свою вину за участие в драке и заключил сделку с прокураторой, чтобы избежать наказания за преступление. Ковалев также получил два дня тюрьмы, но он уже их отбыл, поэтому не будет находиться за решеткой. Кроме того, российский боксер должен будет пройти курс управления гневом и заплатить 220 долларов в качестве компенсации судебных издержек.





Гражданский иск Фронтц против Ковалева, по информации источника, еще в силе. Модель требовала 650 тысяч долларов, которые, по ее словам, российский боксер согласился ей заплатить после инцидента.





37-летний Ковалев на профессиональном ринге провел 39 боев, в которых одержал 34 победы (29 из них - нокаутом). В своем крайнем поединке в ноябре 2019 года россиянин проиграл нокаутом мексиканцу Саулю Альваресу и потерял титул чемпиона мира по версии всемирной боксерской ассоциации в полутяжелом весе.



