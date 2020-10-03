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Соболенко проиграла сопернице из Туниса в третьем круге "Ролан Гарроса"

Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко (№12 в рейтинге WTA) уступила в третьем круге Открытого чемпионата Франции Унс Джабир из Туниса (35-я позиция в мировом рейтинге), сообщает Sputnik.

 

Первый сет прошел в равной борьбе, но с небольшим перевесом остался за туниской. Во втором отрезке Соболенко доминировала и смогла сделать счет равным, а в третьем сете Арина расслабилась в самом начале – 6:7, 6:2, 3:6.


В первом круге белоруска обыграла спортсменку из США Джессику Пегулу (60). В четверг Соболенко встретилась с россиянкой Дарьей Касаткиной (71).

Примерно через час белоруска сыграет в матче парного разряда. В тандеме с бельгийкой Элизей Мертенс она будет противостоять американскому дуэту Мухаммад-Пегула.

Соболенко стала единственной белоруской, которая смогла дойти до третьего раунда престижного теннисного турнира. Во втором туре борьбу на "Ролан Гаррос" завершили Виктория Азаренко и Александра Саснович.
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